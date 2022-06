Ein kleiner Dachboden kommt groß raus

Wir alle haben sie – die Orte im Haus, für die wir einfach keine feste Funktion finden. Das kann an der Größe des Raums liegen, an der Lage oder aber am baulichen Zustand: Vor allem Dachböden sind oft renovierungsbedürftig und bleiben daher weitestgehend ungenutzt. So erging es auch den Besitzern eines Reihenhauses in Hamburg, welches wir euch her genauer vorstellen möchten. Das Gebäude ist aus den 1970er Jahren und wurde von Denise Dih und Ole Klingemann vom Berliner Architekturbüro DODK Architekten BDA komplett saniert und modernisiert. Im Zuge dessen wurde auch der Spitzboden über dem Dachgeschoss in ein gemütliches Studio verwandelt. Wie der kleine Dachboden ganz groß rauskam, zeigen wir euch in der folgenden Bildstrecke.