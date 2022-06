Modernes Gemeindehaus im Schwarzwald

Kirchliche Einrichtungen stehen oft in dem Ruf, angestaubt, altmodisch und wenig fortschrittlich zu sein. Wir haben euch heute ein Projekt mitgebracht, welches das Gegenteil beweist. In Büchenbronn im Nordschwarzwald haben unsere Experten von AAg Loebner Schäfer Weber BDA ein neues evangelisches Gemeindehaus erschaffen, das sich in jeder Hinsicht modern und zeitgemäß präsentiert.