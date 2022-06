Modernes Einfamilienhaus im Loft Style am Bodensee

Hier sehen wir das Einfamilienhaus in Reichenau, einer Insel im Bodensee, in voller Pracht. Um die Bauauflagen und die Wünsche der Bauherrin miteinander zu vereinen, war Einfallsreichtum erforderlich. Nach einigen Verhandlungen mit den Behörden wurde schließlich der Antrag der Architekten genehmigt, das Gebäude ein Stück von der Straße abzurücken. So konnte eine ruhige, privatere Zone vor dem Haus entstehen.

Damit sich der Neubau unauffällig in die Siedlungsstruktur einfügt, sieht der Bebauungsplan ein rotes Satteldach vor. Das Gebäude an sich wurde in Massivbauweise aus Kalk- und Sandsteinmauerwerk sowie Beton errichtet.

Die Natur auf dem Grundstück genießen zu können, war der Bauherrin besonders wichtig. Daher dienen gleich mehrere Balkone und Terrassenflächen als Aufenthaltsort im Freien. Durch die Anordnung der Außenflächen wird immer ein Platz in der Sonne garantiert. Eine abwechslungsreiche Flora verschönert das Grundstück zusätzlich.