Kreatives Wohnen: Wände die lebendig werden

Fototapeten waren bereits in den 80er Jahren bekannt, damals jedoch eher mit immer gleichen Mustern bedruckt und aufgrund der damaligen Drucktechnik noch nicht sehr farbbrillant. Inzwischen erlebt das Bekleben der Wände mit großen Fotodrucken dank Experten, wie der LanaKK Art Edelboutique, ein Revival. Dank hochwertiger, digitaler Ink-Print-Verfahren wirken die abgebildeten Motive modern, detailgenau und lebendig. Fototapeten erlauben es aufgrund ihrer perfekten Nachahmung der Wirklichkeit, in ein besonderes Erlebnis einzutauchen – etwa in einem Meer mit bunten Fischen zu schwimmen oder morgens auf einer Blumenwiese zu erwachen. Klare Farben und gestochen scharfe Motive verleihen der Wohnung eine einzigartige Note. Nicht nur klassische Fotos, auch Gemälde oder Illustrationen können auf der Tapete abgebildet werden. Die Tapeten bestehen aus einem Vlies, welches speziell für den Fotodruck beschichtet wurde. Sie sind daher biegsam und können auch auf unebenen Wänden oder zum Überdecken von Rissen verwendet werden. Das Vlies ist reißfest und kann in Bahnen auf die Wand gebracht werden. Beim Anbringen wird nicht die Vliestapete eingekleistert, sondern die darunter liegende Wand. Anschließend werden die Vliesbahnen mit einer Tapezierbürste angedrückt und glatt gestrichen. Soll die Tapete entfernt werden, kann sie in den gleichen Bahnen einfach abgezogen werden. Neben Vlies kommen auch andere Materialien zum Einsatz, etwa kostengünstige Papiertapeten oder selbstklebende Vinyl-Fototapeten, die allerdings eine glatte Wand voraussetzen. Großflächige Motive auf einer Fototapete lassen weite, hohe Räume optisch kleiner wirken und machen einen Raum behaglicher. Dies gilt insbesondere für dunkle Farben und große Muster. Ein großflächiges Landschaftsmotiv hingegen, das Weite suggeriert, kann einen Raum größer erscheinen lassen. Das Motiv muss allerdings nicht die ganze Wand bedecken. So kann eine Fototapete beispielsweise im Sinne eines großen Bildes eingesetzt werden, sodass dieses wie ein Eyecatcher wirkt und den Raum akzentuiert. Ebenso können Fototapeten auch an der Tür angebracht werden.