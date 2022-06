Stylishe Stühle

Das von Sven Dogs kreierte Stuhlmodell YOUMA lädt zu ausgedehnten Abenden am Esstisch ein, macht aber auch in Hotel-Lobbys und edlen Restaurants eine super Figur. Kurzum: Das trendige Sitzmöbel mit den markant ausgestellten Beinen ist ein echtes Multitalent, das nicht nur komfortabel ist, sondern auch noch so richtig gut aussieht.