Nachttische aus Holz

Besonders beeindruckend ist Holz in seiner natürlichen Form. Diese Wurzel stammt von den Malediven und wurde dort in Strandnähe von Giovanni Angelozzi aufgespürt und schließlich zu einem einzigartigen Möbelstück designt. Ein Blick von oben in die Wurzel offenbart noch mehr der faszinierenden Schönheit des Holzes.