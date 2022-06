Moderne Gartentore

Dieser Zaun trägt den Namen Berliner Zaun, da er zum Großteil von Berliner Kunden gekauft wird. Vom Design besticht dieser durch seine einfachen und klaren Linien. Wer es jedoch ein wenig abgewandelt haben möchte, der kann ein anderes Muster sowie andere Spitzen bestellen, die es in unterschiedlichen Varianten gibt. Das Zaunsystem aus Edelstahl wurde in enger Zusammenarbeit mit einem Hersteller aus Polen gefertigt. Das System wird geschmiedet und verzinkt. Je nach Wunsch kann die Oberfläche pulverbeschichtet werden und dann mit einer normierten RAL-Farbe lackiert werden. Die Besonderheit der Produkte besteht in der doppelten Verzinkung. Das bedeutet, dass diese sowohl von außen als auch von innen verzinkt wurden, sodass eine überdurchschnittliche Haltbarkeit gewährleistet werden kann.

