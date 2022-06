Die Perfektion des Unperfekten

Das Projekt, das wir euch heute mitgebracht haben, ist wirklich einzigartig. Die Besitzer eines alten Bauernhofs im nordspanischen Asturien wünschten sich eine behutsame Renovierung des alten Bauernhauses, das sich bereits seit Generationen in Familienbesitz befindet. Das Besondere dabei: Das Gebäude sollte zwar modernisiert und den heutigen Ansprüchen an zeitgemäßes und komfortables Wohnen angepasst werden, dabei aber dennoch seinen ursprünglichen Charakter behalten und weiterhin all die wertvollen Erinnerungen ausstrahlen, welche die Bauherren mit seiner Geschichte verbinden. Das Gefühl des alten Zuhauses sollte erhalten bleiben und die Schönheit der einfachen Dinge im Fokus stehen. Unsere Experten von Tagarro-De Miguel Arquitectos nahmen diese Herausforderung an und kreierten ein wahrlich einzigartiges Einfamilienhaus, das die Unvollkommenheit feiert und in jeglicher Hinsicht gegen den Strom schwimmt.