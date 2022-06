Die schönsten Häuser der Woche

Das Team um Thomas Hillig Architekten in Berlin hat dieses eindrucksvolle Wohnhaus geschaffen. Was sich in der Fassade in klaren Formen und Geradlinigkeit zeigt, findet innen als schwungvolle Linienführung Anwendung in der Gestaltung. Nicht umsonst wird das Objekt mit Schwung benannt, das der Bezeichnung insbesondere bei Betrachtung der Treppe mehr als gerecht wird.