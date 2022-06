Traumhaus in Traumlage

Betritt man das Haus, wird man in einem offenen Koch- und Essbereich, der das Zentrum und den Treffpunkt für alle Bewohner darstellt, empfangen. Der teilweise zweigeschossige Wohnteil wird durch einen schlichten Kaminofen an einer Sichtbetonwand definiert. Der Küchenblock wird mit seiner Inszenierung als Block zum dekorativen und wichtigen Element der Innenraumgestaltung. Ebenso wie die Außenfassade ist auch das Interior Design in Sachen Formen und Farben sehr puristisch und reduziert gehalten.