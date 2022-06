Abstellmöglichkeiten für euer Auto

Sofern ihr über ausreichend Platz auf eurem Grundstück verfügt, ist eine freistehende Garage immer eine vortreffliche Wahl. Diese bietet in der Regel nicht nur ausreichend Platz für das Parken eures Autos, sondern auch für viele weitere Gegenstände des Alltags. Auch gerade bei der freistehenden Garage solltet ihr in jedem Falle beachten, dass ihr die Abmessungen nicht zu gering plant. Niemand hat Spaß an abenteuerlichen Parkerlebnissen, bei denen ihr um Spiegel und Stoßstange zittern müsst, nur weil sich die freistehende Garage für ein großes Auto als zu klein erweist. Entscheidet euch im Zweifel daher am besten immer für eine etwas größere Variante! Freistehende Garagen werden in der heutigen Zeit aus einer Vielzahl an unterschiedlichen Materialien hergestellt, wobei sich seit ein paar Jahren immer mehr Menschen für Holz entscheiden. Holz strahlt nicht nur ein hohes Maß an Gemütlichkeit aus, sondern erweist sich zudem als wenig anspruchsvoll, wenn es um Pflege und Reinigung geht. Zudem ist Holz dazu in der Lage, die Wärme in der Garage vergleichsweise gut zu speichern. Falls ihr euer Auto in der freistehenden Garage also nicht nur parken, sondern vielleicht auch reparieren möchtet, erweist sich die Variante aus Holz gerade im Winter als sinnvolle Alternative. Erfahrt hier, welche Möglichkeiten euch in Bezug auf moderne Garagen offen stehen!