homify 360°: Außen grau, innen wow!

Im Münchner Stadtteil Nymphenburg wurde 1911 die Villenkolonie Volksgarten Nymphenburg erbaut. Damals war Nymphenburg noch ein selbstständiger Vorort von München und der Park ein beliebter Vergnügungspark mit zahlreichen Attraktionen. Nachdem der Vergnügungspark abgerissen wurde, wurde an seiner Stelle die Villenkolonie erbaut.

So viel zur Vorgeschichte des historischen Stadthauses, welches wir euch an dieser Stelle genauer vorstellen möchten. Nach über hundert Jahren brauchte das Townhouse dringend eine Renovierung, um wieder in neuem Glanz zu erstrahlen. Zum Glück waren unsere Experten von Löffler Weber Architekten zur Stelle. Wir zeigen euch das besondere Gebäude von allen Seiten und verraten euch auch, was sich im Inneren getan hat… Viel Spaß!