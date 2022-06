Hässliche Heizung? So kannst du sie verstecken!

Die Energie- und Wärmeversorgung der eigenen vier Wände befindet sich, im Rahmen der technischen Entwicklung, im ständigen Wandel. Daraus resultieren auch Heizkörper, die mal attraktiver und mal weniger attraktiver wirken. Oftmals ist die Optik der Heizkörper direkt von der Technik der Wärmeversorgung abhängig. Besonders klassische Heizkörper überzeugen in erster Linie durch ein schlichtes Aussehen, das oftmals als störend empfunden wird. Doch dahingehend könnt ihr Abhilfe schaffen. Auf der einen Seite habt ihr die Möglichkeit selbst kreativ zu werden. Ihr könntet selbst etwas gestalten, was die ursprüngliche Optik des Heizkörpers verschönert oder sogar komplett verschleiert. Hierbei müsst ihr jedoch darauf achten, dass die Heizleistung nicht zu sehr beeinträchtigt wird. Alternativ dazu könnt ihr auch zu Lösungen greifen, welche von zahlreichen Herstellern entwickelt wurden und einen möglichst geringen Verlust der Heizleistung bereits berücksichtigen. Holt euch ausreichend Anregungen und entscheidet euch für die Möglichkeit, die eurer Meinung nach am besten zu euch und eurer Einrichtung passt.