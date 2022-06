6 Möglichkeiten, mehr Raum zu gewinnen

Treppen bieten nicht nur einen stilvollen und komfortablen Aufgang in die obere Etage, sondern auch sehr viel Raum unterhalb der Treppenkonstruktion. Dieser ist jedoch oftmals nicht sichtbar, weil er verbaut wurde. Die Gründe hierfür sind offensichtlich, weil der Raum nur eingeschränkt zugänglich ist und der Zugriff auf eventuell verstaute Utensilien sich häufig sehr unkomfortabel gestaltet. Nutzt ihr dieses Angebot jedoch nicht, verschenkt ihr sehr viel Platz.

Ihr müsst dieses Raumangebot jedoch nicht verschenken. Der Markt bietet viele attraktive Lösungen an, die euch eine komfortable und funktionale Nutzung des Raums unterhalb der Treppe ermöglichen. Beispielsweise könnt ihr ein Schienensystem installieren, welches euch eine praktische Schubladenfunktion ermöglicht. Auf dieses Schienensystem könnt ihr Installationen realisieren, die euch beispielsweise erlauben, den Raum als aufziehbare Garderobe oder Schuhschrank zu verwenden. Durch das Schienensystem kann auf ein mühseliges Bücken verzichtet werden, da ihr lediglich das Fach aufziehen müsst, um an Schuhe oder Kleidung zu gelangen. Das wirkt nicht nur optisch sehr imposant, sondern bringt auch sehr viel Ordnung in diesen Bereich des Hauses.