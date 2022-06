Haus mit Hit-Faktor

Nicht nur die Wohnräume wurden heimelig eingerichtet, auch das Treppenhaus wurde in einen Ort verwandelt an dem man gerne verweilt. Daher machte man Gebrauch von warmen und kräftigen Farben, die zu dem wohnlichen Charakter beitragen. Bei den Stufen griff man den Boden des Erdgeschosses auf, um eine konsequente Erscheinung zu erhalten. Die Brüstung wird durch die orangefarbenen Wandteile sichergestellt, die an die Treppenwange andocken.