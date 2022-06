Kleines Einfamilienhaus mit großzügigem Innenleben

Familien mit kleinen Kindern zieht es häufig aufs Land, um dem Trubel und der Hektik der Großstadt zu entkommen. So ging es auch den Besitzern des Hauses, das wir euch heute zeigen wollen. Die koreanische Familie kaufte sich ein Grundstück am Stadtrand, wo die beiden Kids sich jetzt freier bewegen können als in der engen Stadtwohnung und auf eigene Faust den großen Garten und die ruhige Natur rundherum erkunden. Das Haus haben die Architekten von Homestory geplant und mit ihrem Entwurf den Wunsch der Familie nach Privatsphäre, Ruhe und großzügigem, naturnahem Wohnen erfüllt.