Dinge, die in keiner modernen Küche fehlen dürfen

Eine Kücheninsel ist nicht nur das Zentrum der Traumküche, sondern des ganzen Hauses. Allein in der Küche stehen und kochen, während die anderen sich bereits beim Aperitif amüsieren – diese Zeiten sind längst passé. Ein offenes Konzept mit einer Kücheninsel als Kommunikationszentrum zeichnet moderne Küchen aus. Voraussetzung für die Kücheninsel ist, dass genügend Platz im Raum vorhanden ist. Bei der Planung und Umsetzung hilft hierbei der Küchenplaner. Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten, eine Kücheninsel in die Küche zu integrieren – die Rüstinsel oder die Kochinsel. Eine Rüstinsel hat keinen Dunstabzug und ist mit ihrer Arbeitsfläche ein echtes Raumwunder. Mit Schubladen und Türen ausgestattet, lassen sich in ihr Töpfe und allerlei Küchenutensilien verstauen. Auf ihr kann geschnippelt, gerührt und vorbereitet werden. Auf einer Kochinsel dagegen befindet sich ein Herd. Sie ist mit einer Dunstabzugshause ausgestattet und etwas aufwendiger im Bau. Mit auskragender Arbeitsplatte verwandelt sich eine Kücheninsel zugleich in einen Tisch oder ein Bar und passt sich wunderbar an die Bedürfnisse geselliger Abendrunden oder des Familienalltags an.