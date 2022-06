6 Einrichtungstipps für kleine Wohnräume

In jeden Haushalt gehört ein Spiegel. Einer findet sich in jedem Fall immer im Badezimmer. Solltet ihr jedoch den Wunsch haben, auch beim Ankleiden einen Blick in den Spiegel werfen zu können, sind nicht selten Wandspiegel die ideale und favorisierte Lösung. Wenn ihr jedoch in kleineren Räumlichkeiten residiert, kann dies unter Umständen zu Konflikten mit dem übrigen Interieur führen. Die Lösung bieten in diesem Fall klappbare Spiegel.

Klappspiegel sind für unterschiedliche Einsätze denkbar. Einzelne Spiegel lassen sich beispielsweise direkt auf die Innenseite von Schranktüren kleben. Dies hat den Vorteil, dass der Spiegel verschwindet, wenn der Schrank wieder verschlossen wird. Praktischerweise kann der Spiegel jedoch während des Ankleidens verwendet werden, da zu diesem Zweck der Schrank meistens geöffnet ist. Wenn euch eine kleinere Ausführung genügt, könnt ihr auch eine Kommode modifizieren, wenn diese über eine Öffnung verfügt, die sich nach oben klappen lässt. Findet ihr in diesem Rahmen keinerlei Möglichkeiten, welche zu euch passen, könnt ihr auch prüfen, ob ein herkömmlicher Wandspiegel doch die ideale Lösung ist, wenn ihr diesen hinter einem Vorhang verstecken könnt. Ein Raumausstatter kann ebenfalls zu Rate gezogen werden und euch unterstützend zur Seite stehen.