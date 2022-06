Crash Room: Zerstören ist erwünscht

Einfach mal einen Teller an die Wand werfen oder den Esszimmertisch kurz und klein hauen – davon haben bestimmt schon einige von uns geträumt. In Berlin kann man solche Szenarien nun tatsächlich ausleben. Im Bezirk Lichtenberg richtete der Unternehmer Christian Block sogenannte Wuträume ein. In zwei Räumen mitten im Industriegebiet kann man seine Wut an Einrichtungsgegenständen auslassen.