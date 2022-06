Kleine Küchen mit großer Wirkung

Das klassische Beispiel für die Nutzung von vertikalen Flächen wird von Regalen verkörpert. Sie sind in unterschiedlichen Ausführungen erhältlich und lassen sich in jede Einrichtung mühelos integrieren. Besonders Küchen, die sich durch einen sehr individuellen Schnitt oder durch sehr wenig Platz auszeichnen, bieten jedoch Raum für Fantasie. Regale stellen nicht die einzige Lösung dar, den vertikalen Raum sinnvoll zu nutzen. Kreative Methoden bieten sich an, den gesamten Raum anspruchsvoll zu gestalten und vereinzelte Betrachter ein Schmunzeln zu entlocken.

Abhängig vom Zweck der Nutzung könnt ihr mit ein wenig Kreativität den Landhausstil in die Küche holen oder die Natur einziehen lassen. Verschiedene Hersteller bieten eine sogenannte Begrünung der Wände an. Wenn euch jedoch ein kleiner Kräutergarten eher zusagt, dann könnt ihr in hängenden Blumentöpfen eure eigenen Kräuter anpflanzen. Ältere Bauwerke verfügen nicht selten über rustikale Stütz- und Querbalken, die Platz für dekorative Accessoires bieten. Aber auch eine individuelle Beleuchtung lässt sich ohne viel Aufwand an ihnen installieren. Aber auch hierbei solltet ihr nicht zu einseitig denken, da verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten sich sehr geschmackvoll kombinieren lassen.