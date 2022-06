Luftig, leicht und lichtdurchflutet wohnen

Die Innenräume des Hauses wurden so konzipiert und angelegt, dass sie alle ein Höchstmaß an natürlichem Licht erhalten. Auf diese Weise wirken die Zimmer hell und luftig, was von den in strahlendem Weiß gehaltenen Wänden und Jalousien noch verstärkt wird. Die Einrichtung ist elegant und modern gehalten. Auch hier wurde auf klare Linien und eine schlichte Form- und Farbgebung gesetzt.