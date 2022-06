Top 5 der Woche: Coole Wohnideen

Dass man in einem Bungalow durchaus stilvoll wohnen kann und dieser sogar einigen Einfamilienhäusern locker den Rang abläuft, haben wir euch bereits vergangene Woche mit unserem Artikel über einen legendären Bungalow bewiesen. Diese coole Wohnidee hat euch allerdings so begeistert, dass sie es auch diese Woche wieder in unsere Top 5 geschafft hat. Wer auf der Suche nach stilvollen Einrichtungsideen ist und wissen möchte, wie so ein moderner Bungalow heutzutage aussieht, der sollte einen Blick in den Artikel werfen.