Kunterbuntes Wohnen in Paris

Ich mach mir die Welt, wie sie mir gefällt . Wenn wir uns die Umgestaltung dieser Pariser Wohnung ansehen, schießt und unweigerlich diese Melodie in den Kopf. Denn mit all ihrer Farbpracht, den verspielten Accessoires und dem Stilmix erinnert uns die Wohnung an die Villa Kunterbunt von Pippi Langstrumpf. Tauchen Sie mit uns ein in eine Welt voller Kindheitserinnerungen und einem Gefühl von Unbeschwertheit…