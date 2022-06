Wie wird ein Reihenhaus individuell?

Die Küche gestaltet sich modern und minimalistisch. Farblich wird sie mithilfe von dunklen Fliesen vom umgebenden Holzboden abgegrenzt. Die Küche selbst wurde in einem strahlenden Weiß gehalten. Wer morgens in Eile ist, kann am vorgelagerten Tresen einen schnellen Espresso trinken und sich ein bisschen wie in einer italienischen Frühstücksbar fühlen.

