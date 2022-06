Alki Tische

Der macht dem Wohnzimmer Beine! Dieser Couchtisch hat gleich vier davon und, es mag vielleicht an den aktuellen Tropen-Temperaturen liegen, aber alle erinnern sie an Eis am Stiel. Wassereis. Bei der Triku-Kollektion trifft minimalistische Formgebung auf qualitativ hochwertiges Material und der schlichte Tisch beweist einmal mehr, dass gutes Design auch ohne viel Schnickschnack auskommt.