Holzhaus mit ausgezeichnetem Grundriss

Betritt man das Gebäude, wird man von einem abgeschlossen Flur in Empfang genommen, der die Aufgabe eines Windfangs übernimmt. Das Raumprogramm des Erdgeschosses beherbergt ein Gästebad und Gästezimmer gen Süden, während sich der Wohnraum mit großen Glasflächen nach Norden und Westen ansiedelt. Eine umlaufende Terrasse schließt an den Bereich an und bietet einen Außenraum für die Familie. In den Wohnbereich wurde eine Küche integriert, die sich jedoch in einem eigenen Raumbereich befindet, der sich in einer Nische anordnet. Die Möblierung des Raumes bedient sich vieler Stilmittel. Die modern anmutende Küche wird mit einem antiken Buffet kombiniert und bilden gemeinsam ein stimmiges Design.

