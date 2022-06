Wie kann ich meine Hausfassade neu gestalten?

Um etwas Abwechslung in die Fassadengestaltung zu bringen, können verschiedene Materialien verwendet werden. Dieses Beispiel zeigt ein schönes Haus im romantischen Landhausstil. Die Fassade im unteren Teil des Hauses wurde verputzt und in einem angenehmen Beigeton gestrichen. Das Obergeschoss wurde mit strahlend weißen Holzpanelen verkleidet, die die Farbgestaltung der Fenster aufgreifen. So wirkt das Gesamtbild sehr harmonisch und überzeugt mit einer ruhigen Ausstrahlung. Die Farben können, je nach Geschmack, natürlich variieren und an die Umgebung angepasst werden. Doch der Materialmix kann nicht nur auf diese Weise angewendet werden. Auch diagonale Brüche in der Fassadengestaltung können durchaus eine positive Wirkung erzielen. Hausvorsprünge wie Erker oder Giebel können durch eine kontrastreiche Gestaltung hervorgehoben werden, die dem Haus einen völlig neuen Look verpassen.