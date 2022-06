Tausend Terrassen für ein Haus

Das Grundstück liegt an einem Nordhang. Um genügend Licht für die Wohnräume zu schaffen, wurde der Hauptbaukörper Richtung Süden so in den Hang geschoben, dass der Eingangsbereich auf der Nordseite im Untergeschoss ebenerdig von der Straße erreicht wird und sich die Wohnbereiche in Richtung Süden über den Hang legen. Im Untergeschoss befinden sich nun die Garage, Technik- und Hobbyräume, im Erdgeschoss der Wohn-/Essbereich samt Küche und Gästezimmer und im Obergeschoss die Schlaf- und Kinderzimmer mit den entsprechenden Bädern.