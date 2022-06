Fabelhaftes Einfamilienhaus mit XXL-Bad

Das Einfamilienhaus, das wir euch an dieser Stelle vorstellen möchten, ist mit 1.000 qm extrem großzügig bemessen. Auf fünf Stockwerken – von denen zwei unterirdisch sind – wurden in Köln-Junkersdorf so ziemlich alle Wohnträume verwirklicht, die man sich vorstellen kann. Im Keller finden sich beispielsweise neben einem Arbeitsbereich auch eine Diskothek sowie ein eigenes Kino. Und im Obergeschoss siedelt sich das Masterbad an, was mit einer Größe von 100 qm eher einer Wellness-Oase gleicht. Wir stellen euch das außergewöhnliche, luxuriöse Haus, das von archicraft geplant und realisiert wurde, in der folgenden Bildstrecke genauer vor.