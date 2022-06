Verwandlung eines Vorstadthauses

Einer der größten Vorteile, ein Architekt zu sein, liegt wohl darin, dass man sich sein Haus einfach nach den eigenen Wünschen verwirklichen kann. So machte es auch Raymond Fay, der Inhaber des Architekturbüros FayforArchitect!.

In Aichach, einer Kreisstadt in Schwaben, gestaltete der Architekt seinen eigenen kleinen Traum vom perfekten Haus, in dem man arbeiten und wohnen kann. Bevor das allerdings möglich sein konnte, waren einige Renovierungsarbeiten an dem bereits bestehenden Gebäude notwendig.