Gartenspaß für die Kids

Kinder lieben Wasser und würden am liebsten den ganzen Tag in Pfützen plantschen. Doch Pools, Teiche und Co. nehmen einerseits ziemlich viel Raum ein im Garten und können andererseits gerade für kleine Kinder ganz schön gefährlich werden. Wer nur wenig Platz zur Verfügung hat und nicht ständig mit der Angst leben will, dass die Kids in den Pool fallen, kann ganz einfach ein simples Wasserspiel installieren, an dem die lieben Kleinen gefahrlos Spaß haben können.