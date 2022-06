Kleines Stadthaus mit tiefen Einblicken

Von der Treppe, die vom Erdgeschoss in die erste Etage führt, gelangt man in das Wohnzimmer. Die Öffnungen präsentieren sich unkonventionell für den Wohnungsbau. Denn sie werden nicht auf klassischer Brüstungshöhe positioniert, sondern ein Fensterband schließt unterhalb der Geschossdecke an. Die Möblierung präsentiert sich zeitlos schick. Ein Sofa im dänischen Design in Kombination mit einem gemütlichen Stuhl sorgen für eine heimelige Stimmung.