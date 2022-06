Arztpraxen mit Wohlfühl-Effekt

Wer geht schon gerne zum Arzt? In Zukunft wahrscheinlich immer mehr Leute, denn wenn Wartezimmer, Empfangsbereiche und Behandlungsräume so schön und modern eingerichtet sind, wie in den folgenden Beispielen, ist der Arztbesuch plötzlich nur noch halb so schlimm. Düstere Wartezimmer im zusammengewürfelten 70er-Jahre-Charme sind Schnee von gestern. Die Praxis von heute gibt ihren Patienten das Gefühl, sich in einem angenehmen Ambiente gut aufgehoben und wohl fühlen zu können. Professionalität, Stil und eine persönliche Note ergeben zusammen ein wirklich harmonisches Umfeld für Mitarbeiter und Patienten. Da wird man ganz schnell wieder gesund.