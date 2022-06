Wohnen im Ethno-Stil

Für alle Fernwehgeplagten, die von exotischen Ländern träumen und sich den Zauber fremder Kulturen nach Hause holen wollen, ist der Ethno-Stil genau die richtige Wahl. Er basiert auf den Bräuchen, Lebensumständen, Traditionen und religiösen Einflüssen bestimmter kultureller Gruppen, bedient sich traditioneller Vorbilder, interpretiert sie neu und mixt Gegensätzliches munter zusammen. Heraus kommt eine bunte Mischung, welche den Charme und die Magie fremder Welten in unseren eigenen vier Wänden aufleben lässt. Ob man sich nun in Richtung Orient oder Fernost orientiert, afrikanisches Flair nach Hause holt oder ganz einfach die schönsten Ideen aus mehreren Regionen miteinander kombiniert, bleibt dabei jedem selbst überlassen. Wir haben euch ein bisschen Ethno-Inspiration mitgebracht und würden am liebsten sofort die Koffer packen und in der Ferne auf Shoppingtour gehen.