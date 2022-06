Frühlingstrends 2015: Scandi Style

Ihr wollt diesen Frühling nutzen, um mal wieder etwas frischen Wind in eure vier Wände zu bringen? Wir helfen euch dabei. Vor einigen Tagen haben wir euch bereits den ersten Frühlingstrend 2015 vorgestellt – tropisch-exotisch. Heute kommt Trend Nummer 2 für alle, die es gerne clean und cool, aber trotzdem gemütlich mögen – der Scandi Style. Skandinavische Wohnideen sind schon länger total angesagt, aber wir haben euch heute noch mal einiges an Inspiration mitgebracht, womit ihr den frischen, entspannten und freundlichen Look zuhause umsetzen könnt.