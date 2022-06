Außergewöhnliche Ferienhäuser

Jeder gute Urlaub fängt mit der richtigen Unterkunft an. Wie wäre es beispielsweise mit einem außergewöhnlichen Ferienhaus? Urlaubshäuser sind individueller als Hotels oder Hostels und geben uns zudem mehr Privatsphäre und Freiraum. Wir zeigen euch drei der schönsten Ferienhäuser in Deutschland – auf Föhr, in Wismar und im Thüringer Wald. Egal ob ihr es idyllisch, traditionell oder futuristisch bevorzugt, hier ist für jeden Geschmack etwas dabei. Viel Spaß beim Lesen und Urlaub planen!