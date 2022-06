Vorher-Nachher: Umbau eines kleines Hauses

Urlaub an der Ostsee ist seit Jahrzehnten ein Dauerbrenner. Wer ein Ferienhaus an dem beliebten Urlaubsort sein Eigen nennen kann, ist also ein wahrer Glückspilz. Die Besitzer des Hauses, das wir euch an dieser Stelle genauer vorstellen wollen, waren mit ihrem Ferienhaus sehr zufrieden, doch eine Sache störte sie: der unausgebaute Spitzboden unter dem Dach. Denn durch die Form des Dachstuhls wurde wertvoller Raum fast völlig ungenutzt gelassen. Zum Glück waren unsere Experten von Andreßen Hutzler Architekten zur Stelle, um einen neuen Dachstuhl mitsamt breiter Gaube zu errichten. Wir zeigen euch alle Vorher-Nachher-Bilder und verraten, wofür der ausgebaute Dachboden nun verwendet wird.