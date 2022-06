Welche Farbe fürs Bad?

Im Badezimmer verbringt man jeden Tag eine Menge Zeit. Nicht so viel wie im Schlafzimmer zwar, aber immerhin genug, um zu wissen, dass man sich hier auch über einen längeren Zeitraum wohlfühlen sollte. Trotzdem investieren die meisten Leute mehr Kosten, Zeit und Mühe, um das eigene Wohnzimmer gemütlich zu gestalten, die Küche umzudekorieren oder gar den Flur zu streichen als sich Gedanken darüber zu machen, wie sie das Beste aus ihrem Badezimmer rausholen könnten… Zugegeben: Was die Auswahl der Möbel betrifft, ist man in so einem Bad natürlich etwas eingeschränkt. Aber genau das ist auch der Grund, warum es Sinn macht, auf Farbakzente zu setzen!

Die Wirkung von verschiedenen Farben im Badezimmer und wie man es schafft, dass beim Zähne putzen, Haare föhnen oder dem Einlassen des Schaumbads immer auch ein bisschen Wohlfühl-Charakter mitschwingt: