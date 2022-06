Kinderzimmer mit Ausguck und Höhle

Hier ein genauerer Blick in die Höhle unter dem Ausguck. Durch die Trennung des Raumes in zwei Ebenen erhält man oben einen Ausguck, unten eine Höhle. Mit einem Vorhang abgetrennt, birgt sie viele Spielmöglichkeiten und zugleich auch Stauraum. Größere Spielzeuge können so auch einfach schnell einmal versteckt werden.