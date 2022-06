Betonhaus mit Wellnessfaktor

Farbenfroher geht es in einem anderem Teilbereich des Badezimmers zu. Hier wurden die Wände in einem grellen Pink gestaltet. Dazu gesellt sich eine kubische Säule, die als Waschbecken fungiert. Das Waschbecken wurde so positioniert, dass die Spitzen zum Raum und zur Wand zeigen. So konnten auf der Rückseite hölzerne Regalfächer in den Kubus gesteckt werden, die die Aufgabe einer unauffälligen Ablage erfüllen.