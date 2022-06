6 Ideen, die euren Garten verschönern

Einen Garten so zu bepflanzen, dass er das ganze Jahr gut aussieht und den persönlichen Vorstellungen perfekt entspricht, ist gar nicht so einfach. Unsere Experten vom Büro Christian Meyer zeigen uns, wie es funktioniert. Sie haben diesen idyllischen Landhausgarten in der Uckermark mit Bepflanzungen gestaltet, die sich in Farbgebung und Charakter unterscheiden und so den Garten erst zu richtigem Leben erwecken. Zwiebelgewächse wie Tulpen und Narzissen deuten dies bereits im Frühjahr an. Markante Gehölze wie Eibenblock und Berberitzenwolke werden hingegen Akzente von langfristiger Wirkung setzen.