Wohnideen für Tierfreunde

Trophäen an der Wand liegen absolut im Trend. Allerdings in der tierfreundlichen Variante, also entweder aus Papier, Kunststoff oder anderen Materialien, für die kein Tier sein Leben lassen musste. Auch unsere Experten von StarkeBeest.com fertigen ihre Trophäenköpfe unter dem Motto gefilzt statt geschossen an – aus handgefilzter Australmerino- und Alpakawolle und Holz beziehungsweise ausschließlich Geweihen und Hörnern aus Nachlässen, um der Trophäenjagd keine Nachfrage zu bieten.