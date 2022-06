Wohnhaus mit vielen Extras

Das Grundstück, auf dem das Einfamilienhaus steht, liegt in der Dorfmitte von Hilberath inmitten einer geschichtsträchtigen Umgebung. Zu der historischen Fachwerk-Hofanlage, die in unmittelbarer Nähe liegt, wurde ein respektvoller Abstand gewahrt. Der Baukörper wurde zudem aufgelockert und so gestaltet, dass er sich möglichst unauffällig in die Nachbarschaft einfügt.

Ein eingeschossiges Einliegerhaus verbindet die einzelnen Teile des Gebäudes miteinander. Das Haupthaus verfügt über eineinhalb Geschosse und wird vom zweigeschossigen Wintergarten geprägt. Die Vorderseite des Gebäudes präsentiert sich modern, aber dennoch dezent.