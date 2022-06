So wird aus dem Wohnzimmer ein kleines Heimkino

Nachdem ihr das perfekte Sofa sowie den perfekten Fernseher gefunden habt, stellt sich die Frage, worauf der Fernseher platziert werden soll. Auch hier gibt es viele verschiedene Möglichkeiten: Eine TV-Bank, eine Hängevorrichtung, ein Lowboard, eine Wohnwand oder ein verputzter Sockel. Passt euer TV-Möbel am besten an den Fernseher sowie an euren Einrichtungsstil an. TV-Bänke mit Schubladen sowie minimalistische Lowboards stehlen dem Fernseher nicht die Show, während Wohnwände, die den Fernseher rahmen, viel Stauraum für DVDs und Bücher bieten. Letzteres ist eine gute Wahl, wenn ihr etwas weniger Stauraummöglichkeiten im Wohnzimmer habt. Eine Hängevorrichtung ermöglicht es, den Fernseher direkt an der Wand anzubringen. So wird dieser das Highlight an der Wand und die Augen werden nicht von anderen Möbelstücken abgelenkt. Das Bildbeispiel zeigt eine schöne Kombination aus einer Hängevorrichtung und einem Lowboard. Die Wand hinter dem Fernseher hebt sich durch einen dunkleren Ton von den anderen ab und trägt so zur Kino-Atmosphäre bei. Im Lowboard können technische Geräte wie DVD-Player oder ähnliches abgestellt werden, währen die Oberfläche mit Kleinigkeiten dekoriert werden kann. So wird die Gemütlichkeit eines Wohnzimmers mit dem technischen Gerät kombiniert, was ein aufregendes Heimkino-Erlebnis verspricht und trotzdem zum alltäglichen Wohnen und Leben einlädt.