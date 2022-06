Traumhaus am See

In bester Lage am Thunersee in der Schweiz verwirklichte das Architekturbüro Oliver Brandenberger Architekten BSA SIA den dezenten Umbau eines Hauses an einem See. Der Charme der Sechziger Jahre ist nahezu gewichen, sodass ein neuartiges Gebäude geschaffen wurde, das trotz der langen Baugeschichte in die Gegenwart etabliert wurde. Mit scheinbar kleinen baulichen Mitteln erlangt das Haus nun eine zeitlose Gestalt.