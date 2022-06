Kleines Haus kommt groß raus

Das Erdgeschoss beherbergt eine offene Wohnküche, die sich in einer weißen Koloration präsentiert. Die Küche ist aus zwei parallel zueinander stehenden Zeilen aufgebaut und lässt einen kleinen Raum entstehen, der jedoch nicht durch klassische Wände separiert wird. Die Zonierung wird ausschließlich über die spezielle Anordnung geschaffen. Hinter der Küche ordnet sich der Essbereich an, der fließend in das Wohnzimmer übergeht. Die hellen Farben in Kombination mit den natürlichen Materialien verleihen dem Interieur einen wohnlichen Charakter.