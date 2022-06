Temperaturtapete ersetzt Klimaanlage

Zeig mir deine Tapete und ich sag dir, wie warm es in deinem Zimmer ist! Diese so verrückt klingende Idee hat ein Designerteam aus Schweden in die Tat umgesetzt. Form us with Love heißt das Industrial-Design-Studio aus Stockholm, das auf die Idee kam, mit bestimmten Farben das Raumklima beeinflussen zu können.