Grünes Loft im Großstadtdschungel

Das Wohnzimmer bildet nicht nur aus geselligen Gründen den Mittelpunkt des Gebäudes: Ein monolithischer Treppenkörper ist das optische Highlight.

Der Bereich wurde bewusst als gemütliches Wohnzimmer, aber zugleich auch als ein neutraler Raum für Empfänge von Gästen aus Funk und Fernsehen konzipiert. Während der Bauherr auf eine gemütliche Sitzecke mit seinem alten, geliebten Sessel nicht verzichten wollte, wünschte sich die Bauherrin eine Ecke mit „Ibizaeffekt“, in der man nach langen Arbeitstagen einfach nur entspannen kann. Der Kompromiss: In die weiße Treppe wurde eine Sitzkoje eingelassen. Mithilfe diverser 1:1 Tonnenmodellsegmente konnte hierfür der ideale Radius ermittelt werden. Nun kann man es sich in dieser außgergewöhnlichen Sitzecke sogar mit hochgelegten Beinen gemütlich machen.