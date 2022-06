Ein Hausboot für Landratten

Maler, Fotografen, Architekten, Musiker, Schriftsteller – wer kreativ arbeiten will, kann das am besten in einer Umgebung tun, die genau diese Kreativität zulässt und bestenfalls noch fördert. Das Atelierhaus, das unsere Experten von Müllers Büro in Brandenburg erschaffen haben, ist ein solcher Ort der Kreativität, an dem täglich gestalterisch gearbeitet wird. Die Gebäudehülle bildet einen offenen Rahmen für Gedanken und Gespräche. Drinnen und Draußen, Offizielles und Privates, Natur und Kunst verschmelzen – auch und gerade dank der dafür geschaffenen Architektur.