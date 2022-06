Ein Waldhaus für Bescheidene

Werfen wir einen Blick in das Innere des Hauses, um endlich unsere Neugierde zu stillen. Der Eingang ordnet sich im Westen des Hauses an. Nach dem Betreten der hölzernen Tür, findet man sich zunächst in einem Windfang wieder. Eine Kochstelle ordnet sich in einer Nische an und so kann man mit Holz den Ofen bedienen, der nicht nur für eine warme Mahlzeit, sondern ebenso für wärmere Füße sorgt. Obwohl man in dem kleinen Gebäude kein klassisches Wohnprogramm vorfindet, ist die Zonierung der Bereiche deutlich erkennbar und schlüssig. So gelangt man über eine Leiter auf eine Empore, die noch mehr Privatsphäre verspricht.